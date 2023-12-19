Херсон, 19 декабря, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен польского наёмника, воевавшего в составе ВСУ. Об этом 19 декабря сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Наши военные взяли в плен под Крынками польского наёмника. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали», — написал Сальдо.

Он добавил, что российские бойцы оказали ему первую помощь и отправили в тыл. Дальше его доставят в госпиталь.

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Глава Херсонской области подчеркнул, что в российской армии действует строгий алгоритм обращения с пленными и ранеными. Он также призвал украинских военных выходить на связь для получения инструкций по безопасной сдаче в плен.

Как сообщало ИА Регнум, воевавшего на стороне украинской армии командира Интернационального Легиона из Шри-Ланки ликвидировали в зоне спецоперации. При этом Шри-Ланка отказалась принимать тело наёмника. Вероятно, его похоронят на Украине.

На Украине 13 декабря ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ наёмника из Швеции. Погибшему уроженцу исторического шведского региона Свеаланд было около 30 лет.