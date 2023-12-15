Вашингтон, 15 декабря, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Без помощи Соединённых Штатов и Североатлантического альянса Украина сможет продержаться только несколько месяцев, а при худшем варианте развития событий Киев может потерпеть поражение или значительно отступить к лету 2024 года. Об этом 15 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного.

Сергей Корсун ИА Регнум

По информации источника, сейчас службы разведки западных стран выясняют, как долго Киев сумеет продержаться без помощи США и НАТО.

«Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы, а при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету», — говорится в публикации.

В западных странах считают, что Украина проиграет в конфликте без продолжения помощи США и других союзников Киева, а также боятся того, что при отказе от помощи Вашингтона от неё откажутся и страны Европы, отмечается в материале.

«С нами нет гарантии успеха, но без нас они определенно проиграют», — посетовал высокопоставленный военный из США.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают высокой возможность проигрыша Киева в конфликте с Россией при прекращении военные поставок Запада на Украину. Таким образом чиновник ответил на вопрос о возможном развитии событий в том случае, если администрация и парламент США не договорятся о продолжении поддержки Киева.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер 25 ноября заявил, что Россия может освободить половину территории Украины после краха ВСУ. По его словам, украинская армия исчерпала все людские и военно-технические резервы, из-за чего в зоне боевых действий для неё сложилась «катастрофичная» ситуация.