Вашингтон, 6 декабря, 2023, 18:16 — ИА Регнум. В Белом доме считают высоким риск поражения Украины в военном конфликте с Россией в случае прекращения поставок военной помощи, заявил 6 декабря координатор американской администрации по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Максим Блинов/РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

Журналисты спросили чиновника о возможном развитии событий в случае, если администрация и парламент США не договорятся о продолжении поддержки ВСУ.

«Существует большой риск того, что Украина может проиграть», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА Регнум ранее, представители американской республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи Украине и Израилю отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались в Демократической партии.

В декабре 2023 года директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг отметила, что у США до конца года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.

Американские сенаторы знают о нуждах ВСУ, но вопрос сейчас не в Украине и не в её желаниях: республиканцы требуют, чтобы тема помощи Украине и Израилю не отвлекала внимание от финансирования укрепления южной границы США, заявил 6 декабря член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.

Пока противники России отвергают возможность диалога, специальная военная операция продолжается, главное для Москвы — достижение её целей, заявил 6 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга — республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам администрации Белого дома, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский.