Москва, 18 декабря, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Может быть как минимум три варианта заказчиков установки прослушивающего устройства в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного и его помощников. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Mil. gov. ua Валерий Залужный

Ранее прослушивающее устройство обнаружили в одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного. Позже аналогичные устройства нашли и у его личных помощников, например, Константина Бушуева. Главком уверен, что прослушка была установлена недавно, накануне запланированной в указанном кабинете встречи.

Военный эксперт Глазунов назвал несколько вариантов, в чьих интересах могло быть установлено прослушивающее устройство. Но наиболее вероятным сценарием эксперту видится участие в этом самих же украинских элит и их внутриполитическая борьба.

«На Украине идёт борьба за власть, поэтому установить прослушку могли свои же по указке сверху. Все понимают, что Залужный — главный претендент на пост руководителя Украины, он может сменить Зеленского. И, возможно, что команда Зеленского обеспокоена этим, потому что если их лидер уйдёт, то все сядут. Поэтому они сейчас будут активно прослушивать и его, и людей из его команды, чтобы знать о всех планах Залужного», — поделился Глазунов.

Но также к установке прослушивающих устройств могли быть причастны и западные структуры. Эксперт допустил, что в слежке заинтересованы руководители западных стран, поскольку им важно сделать ставку на «правильного» кандидата — следующего лидера Украины.

«У них есть свои люди и в окружении Зеленского, и Залужного. Они прослушивают всё, чтобы быть в курсе всего, что происходит. Ведь в политике дружбы нет. Но есть и ещё вариант — это доблестная работа российских спецслужб. Почему нет? У нас хорошая разведка, которая умеет работать за рубежом», — отметил военный эксперт.

При этом ранее экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее уже признавалась в случаях, когда секретная информация из штабов ВСУ поступала во внешний мир и придавалась огласке. По мнению Глазунова, дело не только в том, что перед заседаниями военачальников плохо проверяют кабинеты. В ситуации, как всегда, может быть виновата коррупция, считает эксперт.

«За деньги что угодно продадут. На Украине такая коррупция на всех уровнях власти, что готовы за деньги и жучок поставить, и другие устройства установить, и бомбу подложить», — заключил Глазунов.

В Службе безопасности Украины подтвердили данные об установке специального устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации». В СБУ отметили, что обнаруженное устройство, согласно предварительному осмотру, находилось в нерабочем состоянии.

До этого помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб от гранаты, которую ему подарил коллега в честь дня рождения. Такой подарок Частякову преподнёс его сослуживец, старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко. Во время дачи показаний он заверил, что Частяков был в курсе того, что граната боевая.

Ранее в издании Asia Times отмечали, что глава киевского режима Владимир Зеленский «находится в состоянии войны» со своими генералами.