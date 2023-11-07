Киев, 7 ноября, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майор Геннадий Частяков погиб 6 ноября в своём доме в результате неосторожного обращения с гранатой. Такую предварительную версию сообщила представитель МВД Украины Марьяна Рева.

Maks Portal Боевая граната

Официальная хроника событий

6 ноября у Частякова был 39-й день рождения. Он пришёл домой в селе Чайки под Киевом с подарками от коллег. Стал раскрывать пакеты и показывать их детям и супруге. Так, в одной из коробок находился ящик с гранатами. Одну из них взял в руки 13-летний сын. Он начал крутить кольцо, но отец забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Частяков-старший погиб на месте, сына отвезли с ранениями в больницу, жена и трое детей не пострадали.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что Геннадию Частякову подарок ко дню рождения с гранатами нового западного образца вручил коллега, в его кабинете уже прошёл обыск, изъяли ещё две аналогичные гранаты. В квартире погибшего были найдены ещё пять гранат, их отправили на экспертизу.

Версия супруги Геннадия Частякова и главкома Валерия Залужного

Издание «Украинская правда» со ссылкой на вдову Частякова сообщило, что её муж принёс подарочный пакет с бутылкой алкоголя и подарочными рюмками в виде гранат. Сам взрыв произошёл при открытии пакета.

Предположительно, подарок со взрывным устройством Частякову, по показаниям его вдовы, передал старший помощник замглавкома ВСУ Тимченко А. В.

Этой же версии гибели помощника изначально придерживался и Залужный. О чём он и написал в своём Telegram-канале:

«При трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство».

ЧП или убийство?

Информация о происшествии с украинским офицером быстро разлетелась в СМИ. По словам советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, гибель Частякова является своего рода сообщением для Залужного от лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Гагин считает, что украинские чиновники поедают друг друга, как пауки в банке, гибель Частякова явно иллюстрирует это, поскольку раскол между Зеленским и Залужным наметился давно.

Как сообщало ИА Регнум, британский журнал The Economist опубликовал 1 ноября статью Залужного, в которой он признал, что украинская армия не сможет добиться прорыва российской линии фронта, так как ситуация зашла в тупик, ровно как было в Первую мировую войну.

При этом Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ. В Киеве проблемы контрнаступления армии объяснили тем, что небо находится под контролем ВКС России. По мнению главы киевского режима, ситуацию якобы получится изменить с помощью американских истребителей F-16 и усиления украинской системы ПВО.

5 ноября генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Залужный через статью обратился к руководству США, чтобы указать на бездействие Зеленского. С точки зрения бывшего военного, в окружении главы киевского режима не хотят слышать обращений, но есть надежда, что прислушаются в Белом доме. На Украине заморозили работу многих предприятий военно-промышленного комплекса, военачальник назвал это диверсией.