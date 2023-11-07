Гонконг, Китай, 7 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский «находится в состоянии войны» со своими генералами. Об этом сообщает Asia Times.

Global Look Press/Ukraine Presidency

Зеленский сделал замечание главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который ранее заявил, что «глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», говорится в материале.

Также отмечается, что о расколе между Зеленским и его генералами написала даже газета The New York Times.

Автор материала Стивен Брайен полагает, что лидер киевского режима не сможет получить на Западе новое оружие и очередные денежные транши, «рекламируя» патовую ситуацию на фронте.

Отмечается, что неоднозначные заявления в руководстве Украины лишь усугубляют ситуацию. Автор выразил мнение о том, что у Зеленского остается только два пути решения сложившейся ситуации: свернуть с курса, которого он продолжает придерживаться, либо же ожидать неизбежного.

Как передавало ИА Регнум, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов высказал мнение о том, что боевая граната в подарке помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова свидетельствует о внутренних проблемах в высших рядах ВСУ. Также граната могла быть предупреждающим сигналом главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

По словам Глазунова, либо Частякова сознательно убрали его же коллеги, либо это был несчастный случай, и он случайно или из-за своего состояния нарушил технику безопасности. Но есть и ещё один момент — это может быть сигнал Залужному, в последнее время Залужный много говорит вразрез с тем, что продвигают украинские власти. Может быть, таким подарком и подрывом передали сообщение Залужному, что его помощника устранили, но могут и до него добраться, добавил эксперт.

С другой стороны, военный политолог заметил, что уже сам факт преподнесения боевого снаряда в качестве подарка говорит о проблемах и нездоровых отношениях внутри ВСУ. Кроме того, это свидетельствует о безрассудном и халатном обращении военных со снарядами.