Киев, 18 декабря, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила данные об обнаружении прослушивающего устройства в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Речь идёт об одном из помещений, которое генерал мог в будущем использовать для служебной деятельности. В связи с этим СБУ возбудила уголовное дело по факту обнаружения указанного устройства.

Оно открыто по статье «Незаконное приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации». В СБУ отметили, что обнаруженное устройство, согласно предварительному осмотру, находилось в нерабочем состоянии. Этот предмет отправили на экспертизу.

В ведомстве также уточнили, что в ходе проверки помещения не удалось выявить каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что в кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства. При этом утверждалось, что узнать, кто установил эту аппаратуру, невозможно, поскольку она состоит из неустановленных элементов. Кроме того, появились сведения, что такие же устройства оказались обнаружены у сотрудников Залужного.

В марте 2019 года возле офиса Владимира Зеленского, который тогда являлся кандидатом на пост главы киевского режима, нашли прослушивающее оборудование. В СБУ заявляли, что эта аппаратура якобы не имела никакого отношения к политику и касается разрешённой судом деятельности по наблюдению за другим человеком.

В апреле 2023 года телеканал CNN проинформировал о том, что министерство обороны США шпионит за Владимиром Зеленским. Такие сведения содержались в американских секретных документах о планах НАТО и помощи Украине, которые попали в Сеть в результате утечки.