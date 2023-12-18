Москва, 18 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. ВС России поразили в Донецкой народной республике командно-наблюдательный пункт 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Об этом сообщил 18 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики», — проинформировали в министерстве.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 113-ти районах.

В этот же день в Минобороны рассказали, что истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении.

Для ударов по целям применялись фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот тип боеприпасов помогает бить по противнику точечно без необходимости входить в зону поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

Разведка доложила об уничтожении целей, и экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета.

Ранее, 16 декабря, Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Отмечалось, что в результате боёв на херсонском направлении потери ВСУ составили до 65 военных и семь автомобилей. Артиллерия и авиация ударили по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты украинской армии в районе Тягинки и Белозерки.