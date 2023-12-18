Донецк, 18 декабря, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Валентин Капустин/РИА Новости Су-34 ВКС России

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — сказано в сообщении.

Для ударов по целям применялись фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот тип боеприпасов помогает бить по противнику точечно без необходимости входить в зону поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

Разведка доложила об уничтожении целей, и экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября американский журнал Military Watch написал, что Россия увеличила выпуск Су-34, которые успешно используются в зоне специальной военной операции. Авторы публикации напомнили, что эта модель самолёта показала совместимость с гиперзвуковой баллистической ракетой «Кинжал», которая способна поражать цели на расстоянии 2000 км.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 22 ноября проинформировали, что ВКС России получили партию новых Су-34. Их изготовили на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова. Самолёты прошли комплекс наземных и лётных испытаний.

15 декабря стало известно, что экипажи Су-34 нанесли удары фугасными бомбами по позициям ВСУ на купянском направлении. Лётчики уничтожили командные пункты, транспортные машины и тяжёлую бронетехнику противника.