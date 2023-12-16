Москва, 16 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по местам дислокации украинских войск в Херсонской области. В результате Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились склада с боеприпасами. Об этом 16 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уничтожен склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «МСТА-Б», два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

В результате боёв на херсонском направлении потери ВСУ составили до 65 военных и семь автомобилей. Артиллерия и авиация ударили по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты украинской армии в районе Тягинки и Белозерки.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 9 по 15 декабря на Херсонском направлении российские военные пресекли все попытки высадки диверсионных групп ВСУ на островах и левом берегу Днепра. Под удары российской авицации и артиллерии попали подразделения 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны в районах Херсона, Берислава и Тягинки в Херсонской области. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии.

14 декабря авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских войск за сутки уничтожили склады двух бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.