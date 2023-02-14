Москва, 1 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Банк России впервые обнародовал информацию о попытках мошенников похитить деньги у граждан. Данные этом отражены в «Обзоре отчётности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» Центробанка, опубликованном 1 июня на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Банки в январе–марте 2023 года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 712 млрд рублей», ― говорится в сообщении финансовой организации.

Пи этом отмечается, что злоумышленникам удалось провести 252,1 тыс. операций без согласия клиентов, их объём составил 4,5 млрд рублей.

«Больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга, в том числе это были заёмные средства», ― добавили в пресс-службе регулятора.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сбербанк анонсировал запуск услуги, при помощи которой будет возвращать клиентам переведённые на счета предполагаемых мошенников денежные средства. Как пояснил зампред правления банка Станислав Кузнецов, сейчас в зону внимания финансовой организации попадают переводы денег, которые клиенты под воздействием мошенников сами переводят им.

В 2022 году Сбербанк смог отразить 490 крупных хакерских DDoS-атак, предотвратив хищение 173 млрд рублей средств клиентов. В результате работы специалистов ущерба удалось избежать.