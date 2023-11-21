Москва, 21 ноября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Проблемы крупных блогеров с неуплатой налогов можно объяснить тем, что они «быстро выросли», при этом не перешли на использование «классических моделей создания бизнеса». Об этом заявил руководитель ФНС Даниил Егоров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста. Ребята быстро выросли и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией», — приводит «Коммерсант» его слова.

Егоров указал на то, что политических причин для проверок блогеров не было, в их отношении проходили обычные проверки, которые не являются значимыми с точки зрения поступления налогов.

По его оценке, некоторые предприниматели в сфере информационных услуг изначально работали по закону. Однако некоторые из блогеров, по его словам, «искажают налоговую базу» и «продолжают противодействовать».

Как передавало ИА Регнум, в апреле стало известно, что блогера Елену Блиновскую задержали при попытке вылететь в Казахстан через Белоруссию. Ранее в отношении создательницы «марафона желаний» возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Задержали Блиновскую неподалёку от белорусской границы в районе Смоленска. Незадолго до этого в рамках бизнес-форума AMOCRM она рассказала о построении личного бренда с помощью «открытия потока денег» и продаж «через желания».

Блогер Блиновская, по данным следствия, занизила полученные от информационных услуг доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, через финансовые операции она легализовала эти деньги.

Суд арестовал 54 банковских счёта Блиновской и её мужа, 21 объект недвижимости, четыре автомобиля и ряд других объектов на сумму 64 млрд рублей. В октябре защита Блиновской подала апелляционную жалобу на продление срока домашнего ареста, попросив изменить ей меру пресечения на более мягкую.

Следственный комитет России 21 марта возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной, её заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, с октября 2020 по май 2022 года фигурантка, работая как ИП по упрощённой системе налогообложения, получила доход от своих курсов «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».

Позже блогер Митрошина в прямом эфире на странице в социальных сетях сообщила, что погасила долг перед налоговой службой. Она подтвердила, что заплатила 127 млн рублей. Это основная сумма долга. Блогер также признала ошибку и отметила, что действительно некоторые налоги были недоуплачены.

Кроме того, ещё несколькоблогеров оказались в поле зрения правоохранительных органов из-за возможной неуплаты налогов. В их числе Валерия Чекалина (Лерчек), Инстасамка, Гусейн Гасанов, а также ещё 29 блогеров-миллионников.