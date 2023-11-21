Глава ФНС назвал причину претензий налоговой к блогерам
Глава ФНС Егоров объяснил претензии к блогерам «проблемой быстрого роста»
Москва, 21 ноября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Проблемы крупных блогеров с неуплатой налогов можно объяснить тем, что они «быстро выросли», при этом не перешли на использование «классических моделей создания бизнеса». Об этом заявил руководитель ФНС Даниил Егоров.
«Одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста. Ребята быстро выросли и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией», — приводит «Коммерсант» его слова.
Егоров указал на то, что политических причин для проверок блогеров не было, в их отношении проходили обычные проверки, которые не являются значимыми с точки зрения поступления налогов.
По его оценке, некоторые предприниматели в сфере информационных услуг изначально работали по закону. Однако некоторые из блогеров, по его словам, «искажают налоговую базу» и «продолжают противодействовать».
Как передавало ИА Регнум, в апреле стало известно, что блогера Елену Блиновскую задержали при попытке вылететь в Казахстан через Белоруссию. Ранее в отношении создательницы «марафона желаний» возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Задержали Блиновскую неподалёку от белорусской границы в районе Смоленска. Незадолго до этого в рамках бизнес-форума AMOCRM она рассказала о построении личного бренда с помощью «открытия потока денег» и продаж «через желания».
Блогер Блиновская, по данным следствия, занизила полученные от информационных услуг доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, через финансовые операции она легализовала эти деньги.
Суд арестовал 54 банковских счёта Блиновской и её мужа, 21 объект недвижимости, четыре автомобиля и ряд других объектов на сумму 64 млрд рублей. В октябре защита Блиновской подала апелляционную жалобу на продление срока домашнего ареста, попросив изменить ей меру пресечения на более мягкую.
Следственный комитет России 21 марта возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной, её заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, с октября 2020 по май 2022 года фигурантка, работая как ИП по упрощённой системе налогообложения, получила доход от своих курсов «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».
Позже блогер Митрошина в прямом эфире на странице в социальных сетях сообщила, что погасила долг перед налоговой службой. Она подтвердила, что заплатила 127 млн рублей. Это основная сумма долга. Блогер также признала ошибку и отметила, что действительно некоторые налоги были недоуплачены.
Кроме того, ещё несколькоблогеров оказались в поле зрения правоохранительных органов из-за возможной неуплаты налогов. В их числе Валерия Чекалина (Лерчек), Инстасамка, Гусейн Гасанов, а также ещё 29 блогеров-миллионников.