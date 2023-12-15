Москва, 15 декабря, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары фугасными бомбами по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщили 15 декабря в пресс-службе Минобороны России.

Кадр из видео

«Лётчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российские военные уничтожили командные пункты, транспортные машины и тяжелую бронетехнику ВСУ на этом направлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3853227" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли массированный удар по противнику фугасными авиабомбами на купянском направлении. В оборонном ведомстве тогда заявили, что экипаж прицельно скинул фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. При этом модуль позволяет наносить точные удары по ВСУ, не входя в зону поражения противовоздушной обороны.

В ноябре генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос признал, что российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от украинских боевых позиций в зоне спецоперации. Он заявил, что когда на опорный пункт ВСУ падают четыре или пять бомб весом в несколько тонн, то от этого места ничего не остаётся.