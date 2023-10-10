Вашингтон, 10 октября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Россия нарастила производство истребителей Су-34, которые успешно используются в специальной военной операции. Об этом 9 октября написал американский журнал Military Watch.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Истребитель-бомбардировщик Су-34

Отмечается, что в начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с гиперзвуковой баллистической ракетой «Кинжал», которая может поражать цели на расстоянии 2000 км.

Авторы статьи указали, что производство Су-34, способного нести на себе «Кинжалы», выросло в четыре раза. При этом установка ракет «Кинжал» на Су-34 значительно повышает возможности истребителей этого класса.

«Ракеты «Кинжал» активно применяются в ходе боевых действий, одним из наиболее значимых достижений которых стало уничтожение в мае этого года в Киеве батареи ЗРК Patriot», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября в «Ростехе» сообщили, что Объединённая авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это уже вторая в 2023 году партия новых самолётов Су-34.

В середине сентября стало известно, что Су-34 снабдили крылатыми ракетами большой дальности (КРБД). Они прошли испытания в ходе спецоперации на Украине. Как пояснил информированный источник, новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолёта. Например, Су-34 как носители КРБД могут понадобиться в случае конфликта со странами НАТО.

Обозреватель Национального радио Китая (CNR) Сун Бо считает, что Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности могут усилить давление на Украину. По его словам, российский Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы.