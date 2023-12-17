Москва, 18 декабря, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Дополнительная проверка выявила, что прослушивающие устройства находились у сотрудников главкома ВСУ Валерия Залужного, так же, как и у него, сообщило интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Ранее в СМИ появилась информация, что подобную аппаратуру обнаружили в кабинете Залужного. При этом отмечалось, что эти устройства состоят из элементов неустановленного образца, и поэтому якобы нельзя узнать, кто разместил шпионские изделия в помещении.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле газета The Washington Post написала, что разведывательное сообщество США отслеживает все сообщения начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова. Такие сведения якобы содержались в американских секретных документах, попавших в Сеть.

Согласно этим данным, слежку организовали из-за недоверия к украинскому генералу. Журналисты предположили, что Буданов знал об этой деятельности. В публикации уточнялось, что в ходе интервью, которые брала газета у начальника ГУР, он включал музыку или создавал статический шум.

Кроме того, в апреле телеканал CNN проинформировал, что оказавшиеся в Сети секретные документы США содержали информацию о том, что за главой киевского режима Владимиром Зеленским шпионил Пентагон. При этом источник, близкий к Зеленскому, с которым пообщались журналисты, назвал эту ситуацию ожидаемой.