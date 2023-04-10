Вашингтон, 10 апреля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Слитые в сеть американские секретные материалы о планах НАТО и помощи Украине обрастают новыми подробностями. Телеканал CNN заявил о том, что Пентагон шпионил за украинским президентом Владимиром Зеленским. Вывод основывается на данных прослушки о том, что в конце февраля 2023 года в отсутствие дальнобойного оружия украинский лидер предложил атаковать места «дислокации российских войск в Ростовской области» с помощью беспилотников. Эта информация, считает телеканал, может объяснить нежелание США предоставлять Украине ракеты большой дальности. Близкий к Зеленскому источник, отмечает CNN, не удивился этой ситуации, назвав ее «ожидаемой». Также известно, что Украина изменила «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

После «утечек» секретных военных документов Минюст США возбудил уголовное дело, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Сложившаяся ситуация может затруднить поддержку Украины со стороны США, информирует Bloomberg. Кроме того, агентство отмечает, что на фоне утечки в США могут возникнуть трудности с помощью Киеву прямо перед якобы возможным вскоре наступлением украинских войск.

За сливом может стоять чиновник США, пишет Reuters, ссылаясь на свой источник. Сообщается, что следователи рассматривают четыре или пять версий: от недовольного сотрудника до внутреннего саботажа, целью которого было подорвать интересы национальной безопасности США.

Попавшие в сеть секретные документы Пентагона и американской разведки впервые появились в интернете в январе, задолго до привлечения внимания мировой общественности, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, в январе анонимный участник некоего чата начал выкладывать файлы, многие из которых были помечены как совершенно секретные, содержащие информацию об украинском конфликте, а также перехваченные сообщения о союзниках США, таких как Израиль и Южная Корея. Несколько сотен документов оставались в доступе узкого круга пользователей на платформе Discord до начала марта, а затем один из них загрузил некоторые файлы на страницы более крупных сообществ.

Как сообщало ИА REGNUM, секретные документы США по Украине попали в социальные сети. Речь идет о более чем сотне экземпляров с планами США и НАТО по укреплению Вооружённых сил Украины. По данным источника CNN, один из документов раскрывает, что США шпионили за Зеленским. Радиотехническая разведка донесла, что ещё в конце февраля 2023 года украинский президент предлагал атаковать места «дислокации российских войск в Ростовской области» с помощью беспилотников.