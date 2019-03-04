Киев, 4 марта, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Обнаруженное рядом с офисом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прослушивающее оборудование не имело отношения к политику, заявили 4 марта в Службе безопасности Украины.

Цитата из кф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

«СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу: улица Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны с одним из кандидатов в президенты Украины или его окружением», — сообщается на странице СБУ в социальной сети Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что «все действия происходят на основании постановления суда в отношении лица, которое никоим образом не связано с избирательной кампанией».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция обнаружила прослушку на крыше здания по улице Белорусской, где расположен офис кандидата в президенты Владимира Зеленского.