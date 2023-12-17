Жители белгородского села Теребрена не пострадали при обстреле ВСУ
Гладков: мирные жители Теребрена не пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Белгород, 17 декабря, 2023, 19:44 — ИА Регнум. По предварительным данным, мирные жители села Теребрена не пострадали при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил вечером 17 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили частный жилой дом и беседка. Как отметил Гладков, в светлое время суток подомовой обход продолжат.
Кроме того, повреждения получили линии электро− и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий, уточнил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, днём 17 декабря губернатор Белгородской области заявил об обстреле ВСУ села Теребрена в Краснояружском районе. В сообщении говорилось, что на границе идёт стрелковый бой. Отмечалось, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.
Позднее в тот же день «Военная хроника» сообщила, что около 20 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область. Диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) обнаружили российские военные. В результате завязался бой. Отмечалось, что «робкие тычки в сторону границы» ВСУ нужны, чтобы отвлечь внимание от больших потерь украинской армии под Артёмовском, в Авдеевке и Крынках.