Белгород, 17 декабря, 2023, 19:44 — ИА Регнум. По предварительным данным, мирные жители села Теребрена не пострадали при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил вечером 17 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили частный жилой дом и беседка. Как отметил Гладков, в светлое время суток подомовой обход продолжат.

Кроме того, повреждения получили линии электро− и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий, уточнил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, днём 17 декабря губернатор Белгородской области заявил об обстреле ВСУ села Теребрена в Краснояружском районе. В сообщении говорилось, что на границе идёт стрелковый бой. Отмечалось, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Позднее в тот же день «Военная хроника» сообщила, что около 20 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область. Диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) обнаружили российские военные. В результате завязался бой. Отмечалось, что «робкие тычки в сторону границы» ВСУ нужны, чтобы отвлечь внимание от больших потерь украинской армии под Артёмовском, в Авдеевке и Крынках.