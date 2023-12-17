Белгород, 17 декабря, 2023, 13:58 — ИА Регнум. На границе села Теребрено в Белгородской области сейчас идёт стрелковый бой, также населённый пункт находит под обстрелом со стороны украинской армии. Об этом 17 декабря сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идёт стрелковый бой с противником», — написал он.

Гладков подчеркнул, что профильные ведомства контролируют ситуацию, и добавил, что в результате обстрела и боя имеются повреждения линии электропередачи в нескольких сёлах.

Сотрудники аварийных и оперативных служб приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны, уточнил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Гладков написал, что мирный житель получил ранения при сбросе дроном ВСУ взрывного устройства на посёлок в Белгородоской области. Он уточнил, что пострадавшего увезли в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Источник в правоохранительных органах 14 декабря рассказал ИА Регнум, что три человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. По его словам, украинский беспилотник взорвался на расстоянии 50 метров от одного из сёл в Краснояружском районе.