Белгород, 17 декабря, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться в Белгородскую область, в составе группы было около 20 военных, сообщила 17 декабря «Военная хроника».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что диверсанты предприняли попытку проникнуть на территорию России в районе села Теребрено. Их обнаружили российские военные, и завязался бой.

В сообщении говорилось, что «робкие тычки в сторону границы» нужны ВСУ, чтобы отвлечь внимание от больших потерь украинской армии, в частности под Артёмовском, в Авдеевке и Крынках.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 17 декабря сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждения получили один частный жилой дом и беседка. Также губернатор заявил о повреждении линии электро− и газоснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря власти Белгородской области заявили, что село Теребрено в Краснояружском районе находится под обстрелом украинских военных. По предварительным данным, на границе идёт стрелковый бой. В этой связи власти заявили о повреждении линии электропередачи в нескольких сёлах. Отмечалось, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Летом украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область. Попытку проникнуть на территорию России предприняли в Климовском районе.