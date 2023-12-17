Путин поблагодарил «Единую Россию» и фракции ГД за работу
Москва, 17 декабря, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил партию «Единая Россия» и фракции Госдумы за их работу и пожелал им продолжения партнёрского сотрудничества.
«Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надёжную поддержку. Для меня она значима и важна», — заявил российский лидер.
После чего он добавил, что авторитет партии основан на патриотической позиции и результатах многолетней работы.
Перед этим зампредседателя Совета безопасности России и председатель «ЕР» Дмитрий Медведев пообещал, что партия сделает всё для безоговорочной победы Путина на предстоящих президентских выборах. Он выразил уверенность в том, что решение о его поддержке примут единодушно. Перед этим партия поддержала кандидатуру Путина на выборах президента.
О желании баллотироваться он заявил на церемонии вручения наград в Кремле, отвечая на вопрос спикера парламента ДНР Артёма Жоги. Выборы президента состоятся 17 марта 2024 года, по решению Центризбиркома, голосование пройдёт в течение трёх дней, с 15 по 17 марта, что произойдёт впервые.