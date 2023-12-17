Москва, 17 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал, что партия сделает всё для безоговорочной победы действующего российского лидера Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Об этом он сказал на съезде 17 декабря.

Сергей Фадеичев/ТАСС Владимир Путин

«Я уверен, что решение о его поддержке в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено участниками съезда и вообще всеми членами нашей партии», — сказал Медведев.

Ранее в тот же день ИА Регнум сообщало, что «Единая Россия» на съезде 17 декабря поддержала кандидатуру Путина на выборах президента. О желании баллотироваться он заявил на церемонии вручения наград в Кремле, отвечая на вопрос спикера парламента ДНР Артёма Жоги. Выборы президента состоятся 17 марта 2024 года, по решению Центризбиркома голосование пройдёт в течение трёх дней, с 15 по 17 марта, что произойдёт впервые.