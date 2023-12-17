Москва, 17 декабря, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Руководство клуба «Крылья Советов» отстранило тренера СДЮШОР Павла Платонова от работы. Поводом стала драка с его участием на матче детского хоккейного турнира. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе клуба.

СДЮШОР «Крылья Советов» Павел Платонов

«Руководство хоккейной школы «Крылья Советов» считает поведение специалиста неприемлемым, не соответствующим этическим нормам клуба и также приносит извинения пострадавшей стороне. В ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены», ― говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

Платонов, в свою очередь, признал, что был неправ, и принёс извинения за избиение коллеги.

«Не совладал с эмоциями, поддавшись на словесную провокацию. Подобное случилось впервые за десять лет моей работы с детьми. Хочу извиниться и перед своими ребятами, и родителями», ― сказал тренер.

Он также извился перед спортивной общественностью за то, что подорвал репутацию родного клуба и профессии детского тренера в целом.

Тренеры детских хоккейных команд «Крылья Советов» Павел Платонов и «Красная Машина — Юниор» Никита Илларионов подрались во время матча Hockey Chance среди команд 2016 года рождения в Москве.

Как сообщило «Матч ТВ», инцидент произошёл во втором периоде матча при счете 4:3 в пользу «Красной Машины». Платонов набросился на тренера соперников, повалил на лёд и начал его бить. Судьи разняли дебоширов.

Илларионов заявил, что зачинщиком стал его оппонент, и назвал поведение Платонова недостойным. Тренер подчеркнул, что ему пришлось отправиться в травмпункт за медпомощью.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков подрался с тафгаем команды «Монреаль Канадиенс» Арбером Джекаем. Это произошло во время первого периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В конфликт вмешались рефери, обоих участников спарринга удалили на пять минут. Для Воронкова этот поединок стал дебютным в НХЛ.

14 ноября футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались в раздевалке после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Выяснять отношения спортсмены начали ещё на поле. Во время игры нападающий московского клуба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок. Одноклубник в свою очередь заявил Дзюбе, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает. Конфликт на этом не окончился и после матча продолжился в раздевалке. Завязалась потасовка.