Москва, 14 ноября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались в раздевалке после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игроки «Локомотива» Сергей Пиняев и Артём Дзюба

Выяснять отношения спортсмены начали ещё на поле. Во время игры нападающий московского клуба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок. Одноклубник в свою очередь заявил Дзюбе, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает.

Конфликт на этом не окончился и после матча продолжился в раздевалке. Завязалась потасовка, которую с трудом разняли, отметил журналист.

О произошедшем узнал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко. Функционер пригласил на приватный разговор тренера клуба Михаила Галактионова, где накричал на него, заявив, что он якобы «потерял раздевалку из-за Дзюбы» и зря ставит футболиста в состав. В ответ тренер напомнил о важных результативных действиях нападающего в матче со «Спартаком».

Недопонимание между футболистами было исчерпано в тот же день. Они помирились и вместе вышли в стартовом составе на следующий матч «Локомотива».

Как сообщало ИА Регнум, Дзюба не первый раз попадает в скандальные ситуации. В сентябре комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что футболист «Локомотива» оскорбил его после матча РПЛ с «Балтикой», назвав «лысой фигнёй». По его словам, форварду не понравилось, как он высказался о голе Антона Миранчука, забитого с подачи Дзюбы. Якобы Генич не упомянул, что Дзюба сделал передачу пяткой.

В мае 2022 года Дзюба и Генич устроили перепалку из-за пари о голах. Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер» назвал позорным поведение комментатора. Он заявил, что ни на что не спорил, а только поговорил тет-а-тет, но тот ведёт себя, как «жёлтая пресса», и раздул «космическую историю».

Дзюба в резкой форме, используя нецензурную брань, отозвался на слова комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского на матче 5-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

В сентябре контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал нападающего московского «Локомотива» на 10 тыс. рублей за выход из технической зоны в матче с петербургским «Зенитом».