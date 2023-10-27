Москва, 27 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков подрался с тафгаем команды «Монреаль Канадиенс» Арбером Джекаем. Это произошло во время первого периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press Дмитрий Воронков

В конфликт вмешались рефери, оба участника спарринга были удалены на пять минут. Для Воронкова данный поединок стал дебютным в НХЛ.

Как передавало ИА Регнум, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в потасовку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Вашингтоне 14 октября. В середине второго периода Овечкин нанёс бросок после выигранного вбрасывания и пытался сыграть на добивании, но ему помешали защитники соперника. После этого началась потасовка, которая так и не переросла в массовую драку.