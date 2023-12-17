Москва, 17 декабря, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Объём собранного в России с учётом новых регионов зерна превысил 153 млн тонн. Об этом 17 декабря в кулуарах съезда «Единой России» сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Объём сбора зерна вместе с новыми территориями у нас на сегодняшний день составляет более 153 миллионов тонн, но это пока в грязном весе», ― уточнил он.

Патрушев добавил, что Министерство сельского хозяйства, возможно, скорректирует прогнозы сбора зерна в сторону увеличения. Он напомнил, что уборка по ряду регионов ещё продолжается.

Глава ведомства рассчитывает, что объём экспорта зерна в этом сельхозгоду будет не менее 65 млн тонн, но цифра будет уточняться.

Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут 8 ноября заявила, что урожай зерна в России в 2023 году составил 147 млн тонн с учётом сбора в новых регионах. Она добавила, что, учитывая планируемые объёмы сбора, потенциал России по текущему сезону экспорта зерна составляет 65 млн тонн.

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что урожай зерна в России в 2023 году составит около 146 млн тонн, из которых 5–6 млн тонн собрано в регионах, вернувшихся в состав страны в 2022 году.

Он отметил, что результаты работы сельскохозяйственной отрасли и усилия Министерства сельского хозяйства заслуживают одобрения и хорошей оценки, поблагодарив аграриев за рекордный урожай.

Согласно данным Евростата, в сентябре Россия в первый раз с марта 2022 года вернулась в пятёрку самых крупных поставщиков зерна в Европейский союз на фоне максимальных с марта 2022 года закупок.