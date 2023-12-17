В Минсельхозе назвали объём сбора зерна вместе с новыми регионами
Патрушев: объём собранного в России и новых регионах зерна превысил 153 млн тонн
Москва, 17 декабря, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Объём собранного в России с учётом новых регионов зерна превысил 153 млн тонн. Об этом 17 декабря в кулуарах съезда «Единой России» сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
«Объём сбора зерна вместе с новыми территориями у нас на сегодняшний день составляет более 153 миллионов тонн, но это пока в грязном весе», ― уточнил он.
Патрушев добавил, что Министерство сельского хозяйства, возможно, скорректирует прогнозы сбора зерна в сторону увеличения. Он напомнил, что уборка по ряду регионов ещё продолжается.
Глава ведомства рассчитывает, что объём экспорта зерна в этом сельхозгоду будет не менее 65 млн тонн, но цифра будет уточняться.
Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут 8 ноября заявила, что урожай зерна в России в 2023 году составил 147 млн тонн с учётом сбора в новых регионах. Она добавила, что, учитывая планируемые объёмы сбора, потенциал России по текущему сезону экспорта зерна составляет 65 млн тонн.
Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что урожай зерна в России в 2023 году составит около 146 млн тонн, из которых 5–6 млн тонн собрано в регионах, вернувшихся в состав страны в 2022 году.
Он отметил, что результаты работы сельскохозяйственной отрасли и усилия Министерства сельского хозяйства заслуживают одобрения и хорошей оценки, поблагодарив аграриев за рекордный урожай.
Согласно данным Евростата, в сентябре Россия в первый раз с марта 2022 года вернулась в пятёрку самых крупных поставщиков зерна в Европейский союз на фоне максимальных с марта 2022 года закупок.