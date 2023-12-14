Москва, 14 декабря, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Урожай зерна в России в 2023 году составит около 146 млн тонн, из которых 5-6 млн тонн собрано в регионах, вернувшихся в состав страны в 2022 году, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Результаты работы сельскохозяйственной отрасли и усилия Министерства сельского хозяйства заслуживают одобрения и хорошей оценки, отметил он, поблагодарив аграриев за рекордный урожай.

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