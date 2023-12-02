Москва, 2 декабря, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Россия в первый раз с марта 2022 года вернулась в пятёрку самых крупных поставщиков зерна в Европейский союз на фоне максимальных с марта 2022 года закупок. Это следует из данных Евростата.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как следует из анализа этой информации «РИА Новости», в сентябре сообщество резко увеличило ввоз зерна из России — на 22% за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн. Это стало максимальным показателем с марта 2022 года и позволило России стать четвёртой в списке пяти крупнейших экспортеров зерна в ЕС.

На первом месте в этом списке стоит Украина, поставки которой за месяц выросли на 1%, а за год снизились на 25% — до 1,2 млн тонн. На втором месте Бразилия, поставки зерна из которой в сентябре выросли в 1,8 раза — до 1,1 млн тон. Третьей идёт Турция — 204 тыс. тонн (+4% за месяц) и пятой — Канада с показателем 139 тысяч тонн (снижение за месяц на треть).

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в России сейчас собрали уже более 151 млн тонн зерновых в бункерном весе, включая около 99 млн тонн пшеницы. По его словам, это второй в истории урожай зерновых.

Патрушев уточнил, что такой объём зерна позволит не только полностью закрыть внутрироссийские потребности, но и реализовать рекордные объёмы экспорта зерновых. Он также отметил значительный прирост производства таких социально значимых культур, как рис и гречиха.