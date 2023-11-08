Новосибирск, 8 ноября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Урожай зерна в России в 2023 году составил 147 млн тонн с учётом сбора в новых регионах. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании Сибирской аграрной недели в Новосибирске.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Она отметила, что в текущем году с учётом новых территорий в России было собрано 147 млн тонн зерна.

Лут добавила, что с учётом планируемых объёмов сбора, потенциал России по текущему сезону экспорта зерна составляет 65 миллионов тонн.

Как передавало ИА Регнум, в июне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что российский АПК работает штатно, продовольственная безопасность страны будет обеспечена.

По его словам, сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно.

Президент России Владимир Путин призвал наращивать производство отечественных товаров для агропромышленного комплекса.

В сентябре на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что в 2023 году в России ожидается хороший урожай зерна — 130 млн тонн. Российский лидер также отметил, что экспортный потенциал России сохранится на уровне 60 млн тонн зерна. Глава государства добавил, что Турция — большой партнёр России с масштабной мукомольной промышленностью.