Донецк, 17 декабря, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские военные в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS в ходе спецоперации, сообщил 17 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Также ВС России нанесли удары по складам авиационного топлива ВСУ в Кировоградской и Хмельницкой областях.

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