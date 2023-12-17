ВС РФ уничтожили пусковую установку HIMARS и два топливных склада ВСУ
ВС РФ уничтожили установку HIMARS и два топливных склада на Западной Украине
Донецк, 17 декабря, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские военные в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS в ходе спецоперации, сообщил 17 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Также ВС России нанесли удары по складам авиационного топлива ВСУ в Кировоградской и Хмельницкой областях.
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