Москва, 17 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Украинская армия в ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации за последние сутки потеряла более 150 военных на краснолиманском и купянском направлениях. Об этом на брифинге 17 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников /РИА Новости

Так, на купянском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 50 человек. Российские военные отразили девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Синьковки и Терн.

Ещё одну попытку атаковать позиции российских подразделений ВСУ предприняли на краснолиманском направлении. Её также успешно отразили. Потери украинской армии составили до 90 военных убитыми и ранеными.

«Подразделения Центральной группировки ВС РФ ударами штурмовой и армейской авиации нанесли поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и Розовки в ЛНР», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия в ходе боевых действий в зоне СВО за неделю на краснолиманском направлении потеряла до 1100 военных, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. В ходе боестолкновений российские бойцы совместно с авиацией и артиллерией отразили 11 атак ВСУ, нанеся поражение 24-й, 63-й, 67-й мехбригадам ВСУ и нескольким бригадам нацгвардии Украины.

Также за неделю с 9 по 15 декабря российские военные успешно пресекли все предпринятые ВСУ попытки высадить диверсантов на левом берегу Днепра. Они нанесли поражение ВСУ в районах подконтрольного Киеву Херсона, а также города Берислава в Херсонской области и села Тягинка в Бериславском районе.

На херсонском направлении ВСУ потеряли за неделю до 290 военных, 18 автомобилей, 17 лодок и девять орудий полевой артиллерии.