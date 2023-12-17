Москва, 17 декабря, 2023, 12:08 — ИА Регнум. На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции российские военнослужащие взяли в плен шестерых бойцов ВСУ (Вооружённых сил Украины). Суточные потери противника составили порядка 35 бойцов. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

РИА Новости/ Павел Лисицын

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили три миномётных расчёта около населённых пунктов Степовая Новосёловка, Кисловка и балки Бедный Яр.

Вместе с тем на направлении Ольшана бойцы Западной группировки отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных бригад ВСУ. В итоге ВСУ отошли на юго-запад.

Как сообщало 16 декабря ИА Регнум, за сутки на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях в зоне спецоперации украинские войска потеряли 430 военных. На донецком направлении Южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки возле села Белогоровка в ЛНР и села Победа в ДНР.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при помощи артиллерии и авиации отразили три атаки ВСУ возле села Новомихайловка в ДНР. Неприятель потерял более 90 военных, три бронемашины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие Д-20.

На запорожском направлении российские подразделения, поддерживаемые авиацией и артиллерией, отразили две атаки украинских войск. Там же российская армия атаковала позиции двух бригад ВСУ возле Работино и Каменского. Потери украинской армии на этом направлении составили до 50 человек, а также три бронемашины, гаубица «МСТА-Б» и орудие Д-30.