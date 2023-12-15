Москва, 15 декабря, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Российские военные успешно пресекли все предпринятые ВСУ за неделю попытки высадить диверсантов на левом берегу Днепра, сообщил 15 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что российские военные нанесли поражение ВСУ в районах подконтрольного Киеву города Херсона, а также города Берислава в Херсонской области и села Тягинка в Бериславском районе.

На херсонском направлении ВСУ потеряли за неделю до 290 военных, 18 автомобилей, 17 лодок и девять орудий полевой артиллерии.

Конашенков также сообщил, что на купянском направлении украинская армия за неделю потеряла 425 военных. Также ВСУ лишились бронетехники, включая пять танков (один из них — Leopard).

На запорожском направлении украинская армия потеряла за неделю 335 военных. Также ВСУ лишились трёх артиллерийских орудий и 19 военных автомобилей.