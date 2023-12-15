Москва, 15 декабря, 2023, 14:49 — ИА Регнум. ВСУ в ходе ведения боевых действий в зоне СВО за неделю потеряли до 1100 военных на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Общие потери противника за неделю составили до 1100 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — заявил военный.

В ходе боестолкновений российские бойцы совместно с авиацией и артиллерией отразили 11 атак ВСУ, нанеся поражение 24-й, 63-й, 67-й мехбригадам ВСУ и нескольким бригадам нацгвардии Украины.

Помимо этого в течение недели российские военные отразили десятки атак украинских войск на тактических направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Так, ВС России улучшили положение на участках донецкого направления, отразив 49 атак ВСУ, продвинулись на купянском направлении и отразили две атаки на южнодонецком, уничтожив свыше 600 человек личного состава ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум 12 декабря, ударная группа вертолётов Ка-52 «Аллигатор» группировки Вооружённых сил России уничтожила сеть опорных пунктов украинской армии на краснолиманском направлении. Экипажи двигались на предельно малых высотах и с кобрирования произвели пуски ракет по целям, выявленным наводчиками.

Позднее также стало известно об уничтожении до 180 украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, российские подразделения группировки «Центр» отразили атаку штурмовой группы 44-го батальона ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и уничтожили три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Caezar производства Франции.