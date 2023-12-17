Москва, 17 декабря, 2023, 08:33 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции на Украине успешно протестировали первую ночную версию российского ударного FPV-дрона (First Person View — вид от первого лица) «Гастелло». Об этом 17 декабря рассказал представитель разработчика беспилотника.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В зоне СВО протестирован первый ночной FPV-дрон «Гастелло». Он был создан исходя из пожеланий, высказанных российскими операторами FPV-дронов, непосредственно действующими на различных направлениях СВО», — привело его слова «РИА Новости».

Представитель уточнил, что ночной беспилотник оснащён высокочувствительной ночной камерой, отметив, что новинка позволит российским военным эффективно наносить удары по целям в тёмное время суток, когда это нельзя делать обычными коптерами.

Он добавил, что ночная версия «Гастелло» может летать на дальности до семи километров без ретранслятора и способна нести боевую нагрузку массой до трёх килограммов.

Как сообщало ИА Регнум, FPV-дрон «Гастелло», созданный с учётом пожеланий участников спецоперации, начали производить в августе. Он способен наносить удары по целям в ночное время.

Заслуженный военный лётчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов 9 декабря рассказал, что на российские дроны «Герань» установили реактивные двигатели, что значительно повысило их эффективность. По его словам, это позволило увеличить скорость БПЛА, что уменьшает способность противника противодействовать ему.