Москва, 5 августа, 2023, 07:51 — ИА Регнум. В России запустили производство дронов-камикадзе «Гастелло», при создании которых учитывались пожелания участников специальной военной операции, сообщил инженер-разработчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По его словам, коптер можно применять в тёмное время суток.

«Проектная мощность нового производства составляет 5 тыс. единиц в месяц. В ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах «Гастелло» будет доведено до 95 процентов», — рассказал РИА Новости разработчик БПЛА.

В настоящее время собирающиеся на новой конвейерной линии дроны на 30% состоят из российских комплектующих, в частности корпуса и карбоновые рамы.

Названный в честь лётчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — управляющий им оператор может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что на граничащих с Луганской Народной Республикой купянском, краснолиманском и части донецкого направления ВСУ всё чаще используют беспилотники кустарного производства.

По информации газеты Washington Post, Украина ежемесячно теряет в боях от тысячи до десяти тысяч беспилотников. По словам министра цифровой трансформации и вице-премьера Украины Михаила Фёдорова, ВСУ стараются модернизировать дроны, используя при этом искусственный интеллект.