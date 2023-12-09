Москва, 9 декабря, 2023, 22:13 — ИА Регнум. На российские беспилотники «Герань» установили реактивные двигатели, что значительно повысило их эффективность, заявил заслуженный военный лётчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в интервью агентству Sputnik.

Кадр из видео

В начале спецоперации, по его словам, на «Герани» ставились электрические двигатели или двигатели внутреннего сгорания мощностью около 50 лошадиных сил, а боевой заряд беспилотника составлял от одного до трёх килограммов, что является не слишком большим показателем. Сейчас, отметил эксперт, появилась новая версия БПЛА с малогабаритным реактивным двигателем.

«Если раньше с поршневыми двигателями первого поколения скорость «Гераней» была 180-200 километров в час. На пикировании до 300 километров доходило. То сейчас — 450-600 километров в час, до 800 уже развивается, а на пикировании и больше может быть», — сказал Попов.

Он добавил, что увеличение скорости «Герани» уменьшает способность противника противодействовать ей. Кроме того, обновленные беспилотники стали более точно заходить на цель за счет большей скорости и использования системы ГЛОНАСС.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года стало известно, что российская компания ZALA AERO разработала аналог дрона-камикадзе «Герань», который получил название «Италмас». В беспилотник встроили двигатель внутреннего сгорания, который расходует топливо из баков, размещенных в крыльях аппарата. Отмечается, что новый дрон является на 100% отечественной разработкой. Генеральный конструктор компании «Аэроскан» Александр Захаров уточнил, что «Италмас» может преодолевать расстояния до 200 км.

В начале августа 2023 года в России запустили производство дронов-камикадзе «Гастелло». При его разработке учитывались пожелания бойцов, участвующих в специальной военной операции. Такой беспилотник может летать в тёмное время суток.