Москва, 17 декабря, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Для того, чтобы живая новогодняя ёлка простояла до окончания новогодних праздников, дерево лучше покупать в двадцатых числах декабря. В противном случае оно осыплется раньше, чем закончатся торжества. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Илья Наймушин/РИА Новости

При этом следует выбирать дерево с ровным, достаточно толстым стволом и без трещин, иначе ёлка долго не простоит. В ведомство порекомендовали обратить внимание на ветви ― они должны быть гибкими, а иголки ― насыщенного изумрудного цвета. Если растереть несколько хвоинок в руках, от них должен ощущаться характерный запах.

При выборе стоит отдать предпочтение ёлке с одной макушкой, а чтобы не повредить дерево при переноске, следует попросить продавца упаковать ель в пластиковую сетку.

Также не следует сразу устанавливать ёлку дома, нужно обязательно нужно дать дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на несколько часов в прохладное место, а уже потом ставить и наряжать, отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА Регнум, с приближением Нового года россияне всё чаще сталкиваются с мошенничеством в соцсетях. Так, девушка из Красногорска, которая решила заказать через один из Telegram-каналов ёлку за 100 тыс. рублей, лишилась денег, не получив покупку. Алёна из Хамовников по объявлению в соцсетях заплатила 12 тыс. рублей за ёлку и новогодние украшения, но не получила обещанного и пошла в полицию писать заявление на мошенников.

11 декабря в Щёлковском городском округе Московской области спилили главную ель России. 84-летнее дерево росло в деревне Новопареево. Через несколько дней его установили на Соборной площади Московского Кремля на всё время празднования Нового года.

Ель нашли при помощи спутника. При выборе дерева, которое отправят в Кремль, учитывали окрас хвои, он должен быть равномерным и насыщенным, без сухих и сломанных веток. Крона дерева должна иметь пирамидальную форму. Спиленная кремлёвская ёлка в высоту достигает 25 м, размах веток — 10 м, диаметр ствола дерева — 60 см.