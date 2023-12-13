Москва, 13 декабря, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Россияне с приближением Нового года всё чаще сталкиваются с мошенничеством в соцсетях, сообщил 13 декабря Telegram-канал «112».

Владимир Астапкович / РИА Новости

В качестве примера журналисты привели случай с Екатериной из Красногорска, которая решила заказать через один из Telegram-каналов ёлку за 100 тыс. рублей. В результате она лишилась денег, не получив покупку.

Алёна из Хамовников по объявлению в соцсетях заплатила 12 тыс. рублей за ёлку и новогодние украшения, но не получила обещанного и пошла в полицию писать заявление на мошенников.

«И таких заявлений с каждым днём всё больше и больше», — говорится в сообщении.

Как сообщили источники ИА Регнум, в начале декабря на фоне рекордных снегопадов в Москве и Подмосковье мошенники быстро отреагировали и начали обманывать жителей с помощью фейковых объявлений о продаже дешёвых снегоуборочных машин. В полицию стали обращаться потерпевшие, которые перевели залог или полную стоимость техники, но оказались обмануты.

В ноябре стало известно, что мошенники обманули покупателя интернет-магазина Wildberries на 1,1 млн рублей. Ему предложили зарабатывать, покупая определённые товары. Первое время ему возвращали потраченные средства и «комиссию», но не стали переводить деньги, когда дело дошло до крупной суммы.