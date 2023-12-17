Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Жертв и пострадавших после массовой атаки беспилотников украинской армии на Ростовскую область нет. Об этом 17 декабря сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

Глава Ростовской области уточнил, что утром 17 декабря российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов самолётного типа на территорию региона. Беспилотники были уничтожены и перехвачены в районе населённых пунктов Морозовск и Каменск. Жертв в результате воздушной атаки нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минобороны России, в ночь на 17 декабря российские ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 33 украинских беспилотных летательных аппарата. БПЛА атаковали три региона России: Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области.

За сутки до этого инцидента Минобороны проинформировало, что 16 декабря Вооружённые силы РФ смогли отразить массированную атаку украинских дронов на Крым. Всего российские военные уничтожили 49 беспилотников ВСУ.

Также были перехвачены и ликвидированы десять ракет РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», запущенных украинскими войсками.