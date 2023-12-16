Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Украинские власти упустили возможность заключить мирное соглашение на выгодных для Киева условиях и теперь любой договор о мире станет означать капитуляцию Украины, написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

Дипломат напомнил, что в июне президент России Владимир Путин показал проект мирного соглашения между двумя странами. Полянский отметил, что этот документ был парафирован главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Вместе с тем, по словам зампостпреда, Британии и США убедили Киев отвергнуть договор, что удалось подтвердить с помощью многих свидетелей

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта, прерванным в 2022 году по инициативе Киева. Однако он также подчеркнул, что главным для Москвы является достижение целей РФ, о чём неоднократно говорил Владимир Путин.

16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Россия будет вести мирные переговоры с Украиной только на своих условиях. Так руководитель российского региона прокомментировал планы Вашингтона заставить Москву начать переговоры на условиях Киева.