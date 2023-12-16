Геническ, Херсонская область, 16 декабря, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Россия будет вести мирные переговоры с Украиной только на своих условиях. Об этом 16 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Максим Гучек/БелТА/ РИА Новости

Как отметил в интервью «РИА Новости» глава региона, комментируя планы США «вынудить» Россию начать переговоры на условиях Киева, нельзя называть переговорами заранее выставленные условия, и они «России не нужны».

Сальдо напомнил, что переговоры в Минске по урегулированию в Донбассе шли долго и представители Запада обещали помогать в разрешении конфликта, однако фактически это было уловкой для вооружения странами НАТО военных ВСУ и рассказов о том, что они могут «победить» Россию.

Если переговоры с Киевом и возможны, то только на условиях Москвы после достижения целей спецоперации, которые определены Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным, уточнил губернатор.

«Если и переговоры, то на наших условиях… Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться, которые ещё не вернулись. А всё остальное определит наше руководство», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон хочет «вынудить» Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для последнего условиях. По его словам, власти США желают, чтобы в противном случае Россия имела дело с «более сильной Украиной», опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 декабря назвала заявление Файнера о желании США вынудить Россию вести переговоры с Украиной на условиях Киева очередной белибердой. По словам дипломата, американский чиновник забыл, что до этого говорил буквально, что нужно продолжать украинский конфликт до «какого-то там победного конца».