Москва, 5 декабря, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Россия сохраняет готовность к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине, эти переговоры были прерваны в 2022 году по инициативе Киева, заявил журналистам 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сказал Песков в разговоре с RTVI.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал Путин, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подтверждал, что некоторые западные политики призывают его идти на мирные переговоры с Москвой, но отмечал, что он «не готов» к этим переговорам.

В ноябре 2023 года обозреватели немецкой газеты Bild в своём материале заявили, что власти США и Германии хотят принудить руководителей киевского режима к мирным переговорам с Москвой и поэтому присылают Украине такие партии оружия, которых достаточно для удержания линии фронта, но не для наступления.

В Кремле и МИД РФ ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.