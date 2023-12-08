Берлин, 8 декабря, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Германия не в состоянии реализовать идею министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о размещении в Литве немецкой бригады «для сдерживания России», заявил изданию Die Welt полковник Андре Вюстнер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всякий, кто изучил в школе азы арифметики, знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые мы в настоящее время просто не в состоянии», — объяснил он.

Журналист издания Торстен Юнгхольт отметил, что глава военного ведомства предложил сформировать бригаду с нуля вместо отправки уже существующего отряда. По словам обозревателя, при реализации данной инициативы немецким властям будет необходимо закупить десятки тысяч единиц дорогостоящей техники.

Идею Писториуса, отмечает Die Welt, раскритиковал докладчик парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенс. По его мнению, отправку бригады в Литву необходимо отложить на неопределённый срок, поскольку в противном случае немецкую армию придётся оснащать мётлами вместо танков.

«Заменить отправленные на Украину танки новыми можно лишь в 2026 году — и это при учёте того, что ВПК будет работать исправно. А до тех пор военнослужащие вынуждены будут учиться управлению и оттачивать свои навыки на тренажёрах-симуляторах», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, а только усугубят ситуацию для Украины.

В декабре обозреватели газеты Telegraph в своей публикации отметили, что Германия старается уменьшить свой вклад в так называемый «Европейский фонд мира», используемый ЕС для военной помощи Украине, объясняя это уже оказанной Киеву поддержкой.

Тогда же вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), предполагая, что беседует с «африканским политиком», посетовал на сложную для ВСУ ситуацию на фронте и предположил, что боевые действия продолжатся в течение всего 2024 года.