Берлин, 6 декабря, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Страны НАТО, в том числе Германия, не оказывают Киеву ещё большей поддержки потому, что Украина не является их союзником, заявил 6 декабря министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В ходе беседы с министром журналист телеканала ZDF призвал Писториуса объяснить, потому ли Запад не оказывает ВСУ достаточной поддержки, что не в состоянии дать отпор России.

«Во-первых, мы не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, которая обязывает альянс вмешиваться», — ответил министр.

При этом, по словам Писториуса, Германия оказывает Киеву всю поддержку, которую может оказывать, и то же можно сказать и о многих других западных странах.

Германия находится на втором месте по объёмам предоставленной Украине помощи, но оборонная промышленность не может бесконечно увеличивать объёмы производства, отметил министр. В вопросе о военных поставках на Украину нужна прежде всего «устойчивость», добавил Писториус.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление министра, отметила, что он довольно быстро «переобулся».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года обозреватели газеты Telegraph в своей публикации отметили, что Германия старается уменьшить свой вклад в так называемый «Европейский фонд мира», используемый ЕС для военной помощи Украине, объясняя это уже оказанной Киеву поддержкой.

Также в декабре 2023 года вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), предполагая, что беседует с «африканским политиком», посетовал на сложную для ВСУ ситуацию на фронте и предположил, что боевые действия продолжатся в течение всего 2024 года.