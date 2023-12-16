Мадрид, 16 декабря, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Отсутствие российских туристов в 2022 году из-за санкций принесли Испании убытки в размере €2 млрд. Об этом ТАСС рассказал посол России в Мадриде Юрий Клименко.

Global Look PressEduardo Briones/Keystone Press Agency

«Введя беспрецедентные антироссийские санкции, наши европейские партнёры, по сути, сами себе выстрелили в ногу», — отметил дипломат.

По его словам, из Испании российские туристы «почти целиком ушли» в Таиланд, Турцию и Египет, и нынешняя ситуация в Европе тому подтверждение. Он указал на закрытие прямого авиасообщения, ужесточение получения виз и ограничения в предоставлении банковских услуг. Всё это стало фактором сдерживания туристического потока из России

«А ведь наши туристы традиционно вносили весомый вклад в развитие экономик ряда европейских стран, в частности Испании», — отметил посол Клименко.

В 2019 году, сообщил он, в Испанию приехали более 1,3 млн российских туристов, в 2013 году их было рекордное количество — почти 1,6 млн, но в 2022 году это значение достигло всего 268 тыс. человек. За первую половину 2023 года южноевропейскую страну посетили только 155 тыс. россиян.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что в среднем российские туристы тратили до €200 в день на человека. Он подсчитал, что испанская туриндустрия «недосчиталась свыше €1,8 млрд потенциальных доходов».

Как сообщало 5 октября ИА Регнум, премьер-министр Черногории Дритан Абазович признал, что из-за санкций против России Черногория уничтожила пятую часть ключевого для своей экономики сегмента — туристического.

Абазович заявил, что Подгорица понизила до нулевого уровня политические отношения с Москвой, «убив» 20% туристического рынка, при этом, по его словам, 25% ВВП страны приходит из туристической отрасли.