Москва, 16 декабря, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Семь самолётов военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124-100 «Руслан» одновременно поднялись в воздух в рамках лётно-тактических учений, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, которое обнародовало видеозапись этого полёта.

Кадр из видео

В ведомстве отметили, что такое количество указанных воздушных судов появилось в воздухе впервые. Целью учений стала проверка подготовки молодых экипажей в одновременной переброске на большие расстояния личного состава со штатным вооружением и боевой техникой.

Лётчики отрабатывали взлёт, движение по маршруту и посадку самолётов на сокращенных временных интервалах. Полёты осуществлялись на высоте более 4000 метров. Общая протяженность маршрута составила более 1000 км, а средняя скорость движения — 500 км/ч.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Тихоокеанский флот (ТОФ) России провёл совместные военно-морские учения с ВМС Индии в Бенгальском заливе. Российскую сторону представлял большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга», а индийскую — эсминец «Ранвиджай» и корвет «Килтан». В манёврах также приняли участие самолёты и вертолёты.

1 декабря министр обороны Сергей Шойгу объявил, что российские войска в 2024 году проведут командно-стратегические учения «Океан», в которых задействуют все виды вооружений. Он также отметил, что в следующем году состоится множество военных манёвров. 20 учений должны пройти с участием военнослужащих из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).