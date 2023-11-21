Нью-Дели, 21 ноября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Тихоокеанский флот (ТОФ) России проводит совместные военно-морские учения с ВМС Индии в Бенгальском заливе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения российского флота.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота проводят в Бенгальском заливе совместное учение с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Республики Индия», — передаёт слова флота агентство.

Перед этим корабли ТОФ завершили деловой заход в индийский порт Вишакхапатнам.

В публикации сказано, что в учениях примнимают участие индийские эсминец «Ранвиджай» и корвет «Килтан». В мероприятиях также участвуют самолёты и вертолёты. Сообщается, что в ходе учений корабли двух стран осуществляют совместное маневрирование и проводят тренировки по противовоздушной обороне.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября силы самообороны Японии провели военные учения по защите отдалённого острова Токуносима в составе архипелага Амами в Восточно-Китайском море. Как заявили журналистам в военном ведомстве, манёвры завершили 11-дневные учения 05JX. Их целью была демонстрация готовности Японии защитить свои территории и инфраструктуру, в том числе атомные станции.

В февраля этого года корабли ЮАР, КНР и РФ провели совместные учения в акватории между Дурбаном и заливом Ричардс-Бей у берегов Южной Африки. Сообщалось, что учения «Мози-2» призваны повысить уровень координации и сотрудничества между военно-морскими силами трех стран-участниц.