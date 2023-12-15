Курск, 15 декабря, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны продолжили работать и сбили в общей сложности четыре украинских беспилотника в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

РИА Новости

«ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в тот же день ИА Регнум сообщало об уничтожении двух дронов ВСУ в Курской области. Как заявили в Минобороны России, около 17:30 мск дежурные средства ПВО не дали киевскому режиму совершить очередной теракт с применением беспилотников самолётного типа, вовремя их уничтожив.

Перед этим источник ИА Регнум в правоохранительных органах рассказал, что три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области. Ночью того же дня украинский дрон атаковал воинскую часть в Подольске и пробил крышу здания. На месте удара образовалась воронка.