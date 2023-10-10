Москва, 10 октября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. В России продолжается модернизация инфраструктуры всего Восточного полигона железных дорог. Так, на БАМе и Транссибе активно идёт расширение узких участков для наращивания грузооборота.

Бамстроймеханизация Керакский тоннель на Трассибе

В прошлом году провозная способность Восточного полигона уже достигла 158 млн тонн различных грузов. В 2023 году она составит 173 млн тонн. Для этого при поддержке нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется по решению президента России, в этом году планируется открытие более чем 140 объектов строительства.

«В стране сейчас набран хороший темп по повышению связанности территорий, формированию бесшовных транспортных путей и развитию логистических цепочек. Одним из ключевых проектов здесь является модернизация Восточного полигона, направленная в первую очередь на рост провозной способности, что особенно актуально с учетом геополитической обстановки и разворота на восток. Увеличение объемов грузоперевозок как на территории России, так и с дружественными странами будет иметь большой экономический эффект», — отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В этом году уже открылось двухпутное движение поездов на перегоне Биркчул — Казановская в Республике Хакасии. В Хабаровском крае завершилась реконструкция станции Ванино, а в Амурской области завершаются строительные работы в новом Керакском тоннеле. В Иркутской области закончили модернизацию участка Тайшет — Тагул.

При этом уже к концу 2024 года по железной дороге можно будет не только везти больше, но и быстрее. Например, доставить контейнеры из портов Дальнего Востока до западных рубежей нашей страны можно будет всего за 7 суток.

С открытием станции Ванино — крупнейшего на БАМе транспортного узла — открылись и новые торговые возможности нашей страны. Данная станция обслуживает тихоокеанские порты в Татарском проливе и является ключевым логистическим звеном в сообщении с Сахалином, Камчаткой, Чукоткой и Магаданской областью.

«В 2022 году мы достигли 158 миллионов тонн провозных мощностей, а в 2023 году нам нужно достичь цифры 173 миллиона тонн. Чтобы это сделать, нужно выполнить на 80% объемов работ больше, чем в предыдущий период», — пояснил глава РЖД Олег Белозёров.

Металлоснабжение и сбыт На востоке БАМа завершили реконструкцию станции Ванино

Строительство велось без остановки работы станции, были модернизированы два из трёх парков. Уложено более 22 км путей и 51 стрелочный перевод, построено два приёмоотправочных пути, а длина действующих 14 увеличена в 2,5 раза. Отсыпали почти 400 тыс. куб. м земляного полотна. Благодаря такой модернизации маневровых операций станет меньше, а скорость обработки поездов увеличится. И теперь в Ванино принимают составы длиной 71 вагон и весом 7,1 тыс. тонн.

«Мы произвели полностью переустройство, смонтировали четыре коротких пути и положили новую инфраструктуру — шесть длинных путей. И это уже сейчас даёт хорошие результаты в технологии работы станций, в том числе с основными грузополучателями», — отметил начальник станции Ванино Александр Химиченко.

Обновлённая станция Ванино готова к перспективному росту грузопотока, основу которого составляет уголь, нефтяные и контейнерные грузы. От реконструкции Ванино выигрывают все: грузоотправители, железнодорожники и портовики. Последние весь 2022 год тоже готовили свою инфраструктуру к увеличению объёма поставок.

А на Транссибе завершены основные строительные работы в новом Керакском тоннеле. Он расположен в Амурской области на перегоне Ковали — Ульручьи рядом с действующим тоннелем 1911 года постройки. Длина нового двухпутного сооружения — 926 метров. В нём уложили почти 2 тысячи метров рельсов. Сам путь смонтирован по технологии пониженной вибрации.

«Технология позволяет нам снизить нагрузку от подвижного состава на нижний свод тоннеля, что в свою очередь увеличивает срок службы самого сооружения. То есть поезд по тоннелю идёт бесшумно, пассажиры не слышат абсолютно никакого шума», — сказал директор по организации строительства Алексей Галкин.

Бамстроймеханизация Керакский тоннель на Трассибе

Значительное преимущество в новом тоннеле и для грузовых составов — им больше не придётся сбавлять скорость, как в старом, теряя время на доставку товара. Современный участок будет проще ремонтировать и легче содержать.

«Таких тоннелей в России пока больше нет. На Дальнем Востоке все однопутные тоннели сейчас. Если бы мы при реконструкции создали такой же, то создали бы пробку для движения подвижных составов», — отметил инженер Валерий Грибов, который строит тоннели более 20 лет.

Строительство стартовало в 2020 году. Сейчас железнодорожники завершают облицовку порталов, прокладывают инженерные сети и подключают оборудование. Первые поезда пойдут тут уже в конце года.

Перегон Биркчул — Казановская в Аскизском районе Хакасии — важная часть Южносибирского транспортного коридора. По нему осуществляется сообщение между Кузбассом, Алтаем и дальневосточными регионами страны. Его пропускная способность увеличилась в три раза благодаря запуску двухпутного движения. «Этот участок важен не только для региона. Он значим как элемент большого проекта по увеличению пропускных и провозных способностей Восточного полигона — стройки, которую мы ведём не только в Хакасии, но и в Красноярском крае, и далее — по Транссибу и БАМу», — отметил на церемонии запуска движения начальник Красноярской магистрали Алексей Туманин.

Строительные работы велись почти два года. Всё это время движение поездов по перегону не прекращалось. В ходе строительства железнодорожники уложили 24,5 км новых главных путей и 14 стрелочных переводов, возвели восемь железобетонных мостов, усилили системы электроснабжения (в том числе смонтировали около 25 км новой контактной сети и 700 опор), установили новые устройства сигнализации и связи. Объём земляных работ превысил 300 тыс. куб. м.

Также в этом году на Красноярской дороге планируется завершить укладку двухпутных вставок на перегонах Чартыковский — Камышта, Камышта — Уйтак и Ханкуль — Кирба.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» работы на Восточном полигоне железных дорог включают в себя не только строительство крупных объектов — тоннелей, мостовых переходов. Также для «расшивки» узких участков на БАМе или Транссибе идет модернизация станций, строительство вторых путей и другие работы.